Пермский компьютерный сервис прогнозирования болезней вышел на федеральный уровень

18:14 | 19.03.2018

Разработкой по прогнозированию вероятности появления заболеваний, созданной стартапом из Перми, заинтересовались федеральные медицинские центры.



Сервис Biogenom обрабатывает медицинские данные человека: результаты лабораторной диагностики, включая генетику, показатели работы внутренних органов, факторы риска образа жизни. В результате клиент получает актуальную информацию о своем здоровье и прогноз вероятности возникновения заболеваний с рекомендациями по снижению рисков. По словам директора ООО «Биогеном» Алексея Дубасова, человек сможет пройти обследования в любом городе России, где есть партнерская клиника, а в Перми будет вестись обработка оцифрованных данных и прогнозирование. Прогноз вероятности возникновения заболеваний строится по моделям здоровья, созданных на основе факторов риска, диагнозов и методов лечения тысяч людей, которые ученые отбирали в течение 20 лет. Методику прогнозирования разработали в Федеральном научном центре медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения под руководством академика РАН Нины Зайцевой.



Стартап прошел независимую научную экспертизу и привлек 15 млн рублей через Фонд содействия развитию предприятий в научно-технической сфере.



Развитие и продвижение молодых предпринимателей является частью молодежной политики Пермского края и одной из ключевых задач региональных властей. В Прикамье выстроена система воспитания будущих предпринимателей, в частности, организуются региональные конкурсы для практики представления собственных проектов перед потенциальными инвесторами. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что «цифровая экономика, промышленные технологии, биотехнологии — это те сферы, где Пермский край традиционно силен, нам действительно есть что показать».



Отметим, пермские стартапы регулярно становятся победителями и призерами федеральных и международных конкурсов молодых предпринимателей. Так, в прошлом году пермские программисты вошли в число победителей крупнейшего в Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS, в феврале 2018 года три пермских стартапа стали победителями регионального этапа Open Innovations Startup Tour и отправились в Startup Village.