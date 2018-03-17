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18:10 | 19.03.2018
Пермский край вошел в топ-15 регионов по росту явки на президентские выборы
Как отметил председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников, по предварительным итогам, явка на выборы президента России в Прикамье составила 66,51 %. В среднем по России — 67,4 %. По сравнению с выборами президента в 2012 году прирост явки в Прикамье составил 11,4 %.
«Пермский край вошел в топ-15 регионов страны по максимальному росту явки, — подчеркнул Дмитрий Красильников. — Такая активность на выборах является показателем новой электоральной реальности, в которой живет Пермский край. Факторов у этого много, я назову два основных: участие в общественно-политической жизни региона молодых избирателей — это видно и по возрастному составу наблюдателей; выстроенная системная работа по информированию жителей региона на прошедших выборах».
Политический эксперт Юрий Исаев обратил внимание на ощутимый рост явки в промышленных районах Прикамья. По его мнению, это существенный показатель и положительная оценка проведенной масштабной информационной кампании. Наибольший прирост явки среди муниципальных образований зафиксирован в Коми-Пермяцком округе, городе Березники, Соликамском и Усольском районах.
Рост явки произошел также и по сравнению с губернаторскими выборами 2017 года. «По сравнению с выборами, которые состоялись в Пермском крае в 2017 году, явка увеличилась на 20 %, это говорит о том, что новая команда губернатора, которая сейчас работает, делает это эффективно, и люди это видят, — заявил заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Станислав Швецов. — Безусловно, выборы для населения региона становятся днем, когда они могут выразить свое отношение к происходящему в крае».
Также председатель Общественной палаты Прикамья Дмитрий Красильников рассказал, что еще одним итогом состоявшихся выборов стало появление в регионе института общественных наблюдателей. По его словам, появление такого независимого общественного объединения — тренд в развитии всей страны. За выборами президента России в регионе следили 1894 общественных наблюдателя.
Представитель Общественной палаты Пермского края в Общественной палате Российской Федерации V состава Ямур Гильмутдинов также отметил положительный опыт работы общественных наблюдателей. «Этот институт дал возможность иметь объективную, независимую оценку происходящего на каждом избирательном участке», — говорит он. Также Ямур Гильмутдинов отметил, что результаты высокой явки в Прикамье — это еще и результат выборов губернатора в 2017 году. С приходом новой команды в регионе начали происходить положительные изменения, и уровень доверия к властям вырос.
Член Избирательной комиссии Пермского края Алексей Копысов, давая оценку прошедшему голосованию, положительно оценил работу на избирательных участках. Несмотря на большое число избирателей, на УИКах давки и очередей не было.
В завершение обсуждения член Избирательной комиссии Пермского края Антон Маклаев отметил, что подведены предварительные результаты голосования. В Избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы, которая бы могла повлиять на результаты голосования.
Также Антон Маклаев отметил, что в этом году в регионе работало большое количество международных наблюдателей. «Иностранные наблюдатели остались под впечатлением от организации выборного процесса в Пермском крае и будут предлагать использовать наш опыт в своих странах», — пояснил он.
Напомним, 18 марта в Прикамье работали международные наблюдатели из Аргентины и Монголии, а также иностранный эксперт из Сербии. По их оценке, выборы в Пермском крае были проведены честно и открыто. Многое было сделано для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли реализовать свое право.
Отметим, рабочая группа при Общественной палате Пермского края по мониторингу за выборами создана в августе 2017 года. Это постоянно действующий орган, в состав которого входят члены Общественной палаты, представители уполномоченного по правам человека и политические эксперты.
Согласно принятым поправкам к Федеральному закону «О выборах президента Российской Федерации» от 10.01.2003 N 19-ФЗ, региональным общественным палатам предоставлено право назначения наблюдателей на выборах президента РФ. Общественная палата Пермского края подписала порядка 50 соглашений о взаимодействии с общественными организациями г. Перми и Пермского края для осуществления общественного наблюдения за выборами. В частности, в состав общественных наблюдателей вошли представители от сетевых НКО, крупных НКО муниципальных образований Пермского края, студенты и рабочая молодежь, представители ветеранских организаций.
Институт общественных наблюдателей за выборами будет функционировать только в период проведения избирательных кампаний на территории г. Перми и Пермского края. В Общественной палате Пермского края на постоянной основе организован общественный контроль за ремонтом дорог, благоустройством дворов, текущим состоянием дорог, сферой ЖКХ и др.
© «Вечерние Ведомости»
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