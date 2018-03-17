В Прикамье начали возведение нового корпуса средней школы в селе Кочево

17:08 | 19.03.2018

В селе Кочево началось строительство нового корпуса Кочевской средней школы. В настоящее время подрядчиком (ООО «Реал-строй») подготовлена строительная площадка.



По соседству с действующим корпусом школы планируется строительство нового двухэтажного корпуса на 400 мест. Общая площадь здания будет составлять 5,6 тыс. кв. м.



Как отмечают в министерстве образования Пермского края, в новом корпусе согласно проекту предусмотрены учебные кабинеты, лаборантские, спортблок (спортзал с раздевалками, тренерской, душевыми и снарядной), библиотеки, пищеблок с обеденным залом.



В настоящее время в Кочевской средней школе учащиеся 1–4-х классов обучаются в приспособленном здании (здание бывшего пришкольного интерната), а 248 из 830 школьников учатся во вторую смену.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял, что одной из масштабных задач краевого правительства является исполнение федерального поручения по ликвидации двухсменного обучения в средних школах страны. Также губернатор подчеркивал необходимость строительства школ, которые бы максимально были пригодны для образовательного процесса: имели все необходимые помещения, современное оборудование и квалифицированный педагогический состав.



«Детишки получат все необходимое для получения качественного современного образования. Оборудование в классах, лабораториях и спортзалах поможет раскрыть весь потенциал ребенка, как умственный, так и физический», — отметила министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина.



Плановый срок окончания строительства — август 2019 года. На строительство образовательного учреждения будет направлено 209,14 млн рублей. Из них порядка 23 млн рублей из местного бюджета будет направлено в 2018 году, еще 186,14 млн рублей — из краевого бюджета в 2019 году.



Напомним, бюджетом Пермского края на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов предполагается строительство 27 новых школ. В частности, на прошлой неделе была открыта новая школа в поселке Фролы. Она готова принять 1200 учеников. В новом здании все дети будут обучаться в одну смену, будет организована доставка школьников из близлежащих населенных пунктов, которые в настоящее время обучаются в Лобановской школе.