В Перми начинается реконструкция сквера им. Розалии Землячки

15:48 | 19.03.2018

В этом году места отдыха в Перми подвергнутся масштабным изменениям. Так, будет восстановлен исторический вид сквера им. Розалии Землячки.



Благоустройство сквера им. Розалии Землячки стартует первым. Это один из самых долгожданных объектов для жителей Мотовилихи, подчеркивают в управлении внешнего благоустройства администрации Перми.



С 19 марта подрядчик начнет подготовительные работы: установку ограждения по периметру и снос аварийных тополей. Следом стартуют демонтажные работы и строительство подземных коммуникаций. На время реконструкции проход по скверу будет закрыт.



Проект реконструкции предусматривает воссоздание сквера в первоначальном историческом виде: в центре вновь заработает фонтан, будут восстановлены пешеходные дорожки и ограждение по периметру сквера, установлены урны и лавочки, обновлено уличное освещение.



Как пояснил в ходе выездного совещания глава Перми Дмитрий Самойлов, сквер должен не только «вернуть свой исторический облик», но и стать комфортным и современным местом для отдыха и прогулок горожан. Поэтому в обновленном сквере будет организована и игровая зона для детей.



Фонтан, как и прежде, будет украшен головами львов. Кроме того, у него появится подсветка.



Вместо старых аварийных тополей в сквере посадят около 1200 молодых саженцев деревьев и кустарников ценных пород – яблони, груши, рябины, ивы, клены остролистные и Гинала, сирень, ели колючие, гортензия, кизильник и др.



Подрядчик должен завершить все работы до конца текущего года.