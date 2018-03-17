В Пермском филиале «Т Плюс» определили лучших энергетиков

14:38 | 19.03.2018

По итогам соревнований профмастерства оперативного персонала станций победу одержала команда Пермской ТЭЦ-6.



В Пермском филиале «Т Плюс» завершился второй этап соревнований в рамках конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций компании. Три дня 72 энергетика со всех электростанций, входящих в состав филиала, из Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского соревновались на базе Пермской ТЭЦ-14, демонстрируя свои профессиональные навыки и умения.



Программа состязаний включала пять традиционных этапов, в ходе которых проверялись знания нормативно-технической документации и умения выявлять отступления от их требований, способность проводить оперативные переключения нагрузки на специальном компьютерном тренажере, готовность к устранению последствий нештатных ситуаций. Как и в прошлые годы, особое внимание было уделено проверке навыков оказания доврачебной медицинской помощи.



По итогам соревнований, общекомандное третье место заняли представители Пермской ТЭЦ-14. На вторую ступень пьедестала поднялись энергетики Пермской ТЭЦ-9. Лидером и обладателем первого места стала команда Пермской ТЭЦ-9.



В ходе конкурса также были выявлены победители в категории «Лучший по профессии». Среди начальников смен станций первенствовал сотрудник Пермской ТЭЦ-6 Сергей Веснин, его коллеги с этой же станции Антон Калимуллин и Сергей Иваников стали первыми среди начальников смен электроцехов и смен котлотурбинных цехов, а лучшим машинистом котлов – машинист цеха ПГУ Николай Пискун. На ТЭЦ-9 работают лучший начальник смены химцеха Ольга Семенова и машинист турбин Антон Полушкин. Лучшим электрослесарем стал работник Пермской ТЭЦ-14 Александр Лихачев.



Главный инженер Пермского филиала «Т Плюс» Сергей Туров считает, что соревнования профмастерства – это возможность проверить навыки, знания персонала в обстановке, приближенной к «боевой», и площадка для обмена опытом: «Несмотря на то, что все возможные ситуации уже «разобраны», всегда можно найти достойные примеры максимально эффективного использования профессиональных знаний. Это очень важно в энергетике, ведь бесперебойное предоставление услуг отопления и горячего водоснабжения для жителей региона во многом зависит от уровня подготовки персонала. Прошедшие соревнования профмастерства в очередной раз подтвердили, что эксплуатация ТЭЦ Пермского филиала находится в надежных руках».



По итогам соревнований будет сформирована сборная Пермского филиала, которая отправится на конкурс профмастерства среди лучших работников «Т Плюс».