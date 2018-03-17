В Перми проводится проверка по факту ДТП с двумя автобусами

13:46 | 19.03.2018

Вчера, 18 марта, в 18:50 в Мотовилихинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, по ул. Юрша в направлении ул. Макаренко двигался автобус НефАЗ под управлением мужчины 1969 г. р. По предварительной информации, водитель нарушил п. 10.1 (водитель должен вести транспортное средство, учитывая при этом дорожные и метеорологические условия) в районе дома по ул. Юрша, 1, и совершил наезд на стоящий автобус ЛиАЗ.



В результате пострадала женщина 1958 года рождения, пассажирка автобуса ЛиАЗ. С ушибом грудной клетки она была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.



Водитель автобуса НефАЗ ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.



Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.