Жительница Прикамья погибла от укусов собаки

13:02 | 19.03.2018

По факту гибели 49-летней жительницы Кизела возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, в Кизеле во дворе частного дома местную жительницу покусала собака. Полученные травмы вызвали болевой шок, от которого женщина скончалась.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.