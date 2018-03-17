На этой неделе в Перми потеплеет

12:50 | 19.03.2018

Сейчас в столице Прикамья -13 градусов, солнечно. Сегодня, 19 марта, в Перми днем будет около -7 °C, ночью — до -11 °C.



Завтра днем столбик термометра покажет около -4 °C, ночью -12 °C. В среду, 21 марта, будет пасмурно; днем столбик термометра поднимется до -1 °C, ночью будет около -8 °C. В четверг ожидается снег, днем — около -3 °C, ночью — до -12 °C. В пятницу днем будет - 5°C, ночью -14 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, будет немного теплее.