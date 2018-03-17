Пермь: новости дня
12:37 | 19.03.2018
Депутат Госдумы Игорь Сапко получил в Перми приз в номинации «Общественное признание — 2017»
По словам организаторов, ключевая идея форума — актуализация проблемы добровольчества в аспекте влияния молодежного волонтерства на современную общественную ситуацию в России и в аспекте влияния на личность самого молодого человека, занимающегося такого рода деятельностью.
Программа форума включила в себя работу пленарного заседания «Наши позитивные инициативы» и дискуссионных площадок «Социальные инициативы через медиаконтент», «Добровольчество как способ формирования инклюзивного пространства», «Социокультурное волонтерство», «Специфика добровольческой деятельности школьников за пределами Пермского края», «Добровольчество — это участие в акциях или образ жизни?».
В ходе пленарного заседания за инициативу по разработке и реализации проекта «С Думой о детях» в городе Перми приз «Общественное признание — 2017» от Ассоциации «Общественно активные школы» г. Перми вручили депутату Государственной Думы от Пермского края и Удмуртской Республики Игорю Сапко.
«Это высокая оценка нашего проекта «С Думой о детях», которому всего один год, — отметил депутат. — Основная линия форума — добровольчество. Тема актуальная еще и потому, что 2018 год в России объявлен Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера! Отмечу, что в Государственной Думе в январе мы приняли закон, регулирующий деятельность волонтерских и добровольческих организаций. Он открывает новые возможности для осуществления добровольческой деятельности! При этом Пермь стала уже традиционной площадкой федерального уровня, где каждый год проходит большой форум «Доброволец России».
Завершился форум обсуждением и принятием новых направлений деятельности в развитии волонтерского движения в Перми и Пермском крае.
© «Вечерние Ведомости»
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