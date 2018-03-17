Пермский край проголосовал за Путина

10:16 | 19.03.2018

Явка на выборах 18 марта в Прикамье составила рекордные для региона 66,46 %. Безусловный лидер голосования — действующий президент Владимир Путин. За него отдали голоса 75,35 % избирателей, сообщают в краевом избиркоме.



На втором месте Павел Грудинин — 10,55 %, замыкает тройку Владимир Жириновский — 6,84 %. У Ксении Собчак 2,2 %, у Григория Явлинского 1,28 %. Еще три кандидата набрали менее 1 % голосов.