На 18.00 явка на выборы президента в Прикамье почти достигла 60%

20:02 | 18.03.2018

По данным регионального избиркома, за два часа до закрытия избирательных участков явка на выборы президента составила 57,14% по краю и 56,17% в Перми. Отметим, на выборах 2012 года за тот же промежуток времени в Прикамье проголосовало 48,3% избирателей.



Лидируют Соликамский район, где на выборы пришли 72,07% избирателей, ЗАТО Звездный (67,97%) и Кочевский район (67,38%). Ниже всего явка в Юсьвинском районе – 45,11 процента.