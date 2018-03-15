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Пермь: новости дня


20:02 | 18.03.2018

На 18.00 явка на выборы президента в Прикамье почти достигла 60%

По данным регионального избиркома, за два часа до закрытия избирательных участков явка на выборы президента составила 57,14% по краю и 56,17% в Перми. Отметим, на выборах 2012 года за тот же промежуток времени в Прикамье проголосовало 48,3% избирателей.

Лидируют Соликамский район, где на выборы пришли 72,07% избирателей, ЗАТО Звездный (67,97%) и Кочевский район (67,38%). Ниже всего явка в Юсьвинском районе – 45,11 процента.

© «Вечерние Ведомости»

 


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