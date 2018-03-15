Promobot стал экскурсоводом исторического парка «Россия — моя история. Пермский край»

16:08 | 18.03.2018

В пятницу, 16 марта, в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история. Пермский край» состоялась презентация новой версии робота Promobot — V.4. Новый сотрудник музея провел первую экскурсию для четвероклассников по экспозиции «ХХ век». Робот рассказал школьникам про историю культуры, поиграл с ними в викторины, провел занятие по аэробике и даже станцевал.



По словам исполнительного директора компании Promobot Олега Кивокурцева, робот-экскурсовод — это уникальный опыт для России и мировой музейной индустрии: «Пока Promobot нового, четвертого поколения есть только в Перми. Он может вести экскурсию, рассказывая про каждый экспонат любое количество раз и отвечая на любые вопросы, в том числе не связанные с историей. У робота огромная лингвистическая база, так что он может говорить на семи языках. После окончания 8-часового рабочего дня робот самостоятельно уезжает на зарядку в отведенную для него комнату, два часа «ужинает», затем входит в спящий режим, а к 10:00 он возвращается на рабочее место».



Робот Promobot V.4 — автономный сервисный робот четвертой версии. Он передвигается, распознает речь и лица, знакомится и общается с людьми. До этого Promobot V.4 видели только посетители крупнейшей мировой выставки инноваций и потребительской техники CES-2018, которая состоялась в январе в Лас-Вегасе, и инвестиционного форума в Сочи.



Как рассказала заведующая филиалом Пермского краеведческого музея «Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» Мария Федотова, Promobot будет работать консультантом во входной зоне, где он будет объяснять, как пользоваться мультимедийными технологиями. Кроме того, он будет рассказывать об экспозициях и вести экскурсии в Панорамном зале. «Идея приобрести робота витала в воздухе, потому что наша экспозиция — это новейшие технологии и самое современное информационное оборудование, а Пермский край является одним из лидеров в сфере IT-технологий, и разработчики Promobot’а родом из Перми», — прокомментировала Мария Федотова.