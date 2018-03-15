В Перми выявлен самозахват земельного участка

16:06 | 18.03.2018

Специалисты администрации Кировского района краевой столицы регулярно обследуют территорию на предмет соблюдения земельного законодательства. Выявлен самовольный захват земельного участка по ул. Химградской, 35.



В администрации района рассказали, что внеплановая проверка проведена по коллективному обращению жителей домов по ул. Ласьвинской, 38, и ул. Химградской, 37, о самовольном занятии территории. Факт нарушения подтвердился: собственник земельного участка провел незаконную реконструкцию здания, увеличив его площадь, что повлекло самозахват земли.



Специалисты сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кировского района направили материал по итогам проверки на рассмотрение в управление Росреестра. В феврале собственника привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, выдано предписание для устранения нарушения и приведения территории в порядок в установленный срок.



— Напоминаем землепользователям о необходимости своевременно оформлять правоустанавливающие документы на земельные участки, использовать земельные участки только в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, — подчеркнул специалист сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кировского района Александр Римаренко.