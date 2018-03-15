Три ножа, десять лет. Житель Прикамья осужден за убийство посетителя кафе

16:04 | 18.03.2018

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Чайковского. Мужчина признан виновным в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие и суд установили, что ночью в начале ноября прошлого года нетрезвый мужчина находился в баре «Диалог» города Чайковского. Там он познакомился с посетителем и спровоцировал ссору с ним. Задумав совершить убийство, виновный сходил домой и вооружился тремя ножами. Вернувшись затем к бару «Диалог», злоумышленник на улице подошел к потерпевшему и нанес ему двумя ножами четыре удара по туловищу. Мужчина скончался от полученных повреждений.



Суд приговорил преступника к десяти годам в исправительной колонии строгого режима.