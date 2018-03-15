Международные наблюдатели дали оценку выборам президента в Пермском крае

14:46 | 18.03.2018

За выборами президента России на избирательных участках Прикамья следят международные наблюдатели. В краевую столицу прибыли независимые наблюдатели из Аргентины и представитель Монгольской народной партии. Кроме того, в Перми за выборным процессом следит международный эксперт из Сербии.



Представитель Монгольской народной партии Нинж Дэмбрэрэ впервые присутствует на президентских выборах, до этого он несколько раз работал в качестве иностранного наблюдателя на думских и парламентских выборах в нескольких странах мира, в том числе в Америке.



По его словам, в Перми выборы проходят открыто. «Российские выборы идут очень открыто и честно. Никаких ограничений и препятствий для избирателей не выявлено», — резюмировал Нинж Дэмбрэрэ.



Международный эксперт из Сербии Милош Джурин отметил, что он побывал во многих странах мира на выборах и ему есть с чем сравнивать. «Я много изучал выборы в мире, и особенно в России. Сегодня мы уже побывали на двух избирательных участках и посетим еще несколько, — говорит Милош Джурин. — Я думаю, что выборы проходят законно и демократично: люди приходят, регистрируются, получают избирательный бюллетень, голосуют за своего кандидата и опускают бюллетень в урну».



Напомним, ранее сообщалось, что избирательными комиссиями, органами власти и органами местного самоуправления предприняты все возможные усилия для готовности региона к проведению президентских выборов.



Безопасность порядка 2 миллионов избирателей в Прикамье в день выборов обеспечивают почти 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.