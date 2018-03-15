В Чайковском стартовал финальный этап Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина

11:03 | 18.03.2018

17 марта состоялось открытие финального этапа Континентального Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском. В нем примут участие порядка 50 спортсменов.



Гостей Чайковского и спортсменов поприветствовали губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих и президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.



В приветственном слове глава Прикамья отметил, что эти соревнования стали традиционными для региона, но при этом не уменьшили свою значимость. «Для нас сегодня очень важный день, мы принимаем соревнования международного уровня. Финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина — это зрелищный и в то же время очень непростой в спортивном плане этап соревнований. Спортсмены – невероятно отважные люди», — говорит губернатор. Также Максим Решетников пожелал спортсменам новых высот и отличных результатов.



В ближайшие два дня на одном из лучших трамплинных комплексов в мире, «Снежинке», будут соревноваться спортсмены из девяти стран: Чехии, Австрии, Казахстана, Германии, Польши, Словении, Италии, Финляндии и России. Победитель общего зачёта (по сумме баллов во всех этапах) получит хрустальный глобус.



Традиционно международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина собирает несколько тысяч зрителей, которые приезжают в Пермский край, в том числе, и из других регионов России.



Прямая трансляция доступна по всей России и за рубежом в формате full hd. Ведет прямой эфир комментатор телеканала Евроспорт Россия Отар Мамучашвили. Следить за ходом соревнований можно, как в интернете, так и на канале кабельного оператора Дом.Ру в 56 городах нашей страны.

Отметим, Пермский край традиционно принимает соревнования международного и мирового уровня. Коллегии турниров всероссийского уровня выбирают Пермский край, потому что спортивная инфраструктура региона соответствует высоким международным стандартам, и регион имеет большой опыт в проведении масштабных и массовых событий.



Напомним, в феврале пермский УДС «Молот» принял на своей площадке отборочные матчи по баскетболу. 25 февраля а Перми встретились мужские сборные России и Боснии и Герцеговины в отборочном мачте Кубка мира. 14 февраля состоялся отборочный матч к Чемпионату Европы 2019 между женскими сборными России и Албании. В Чайковском традиционно проходит Чемпионат мира по летнему биатлону, также на трамплинах соревнуются летающие лыжники и проводятся мероприятия серии RedBull.