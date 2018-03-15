Под Пермью сошли с рельсов грузовые вагоны. Идут работы

12:01 | 17.03.2018

Информация о сходе 19 вагонов грузового поезда на станции Мулянка Пермского района поступила сегодня, 17 марта, в 6.36, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю. Всего в поезде было 72 вагона.



Часть вагонов удалось вернуть на рельсы силами аварийно-восстановительных поездов со станций Пермь-Сортировочная и Кузино Свердловской области. Дополнительно к месту происшествия были направлены аварийно-восстановительные поезда из Кишерти и Верещагино.



Работы в Мулянке продолжаются. Грузовые и пассажирские поездов следуют по резервным путям.



По предварительной информации, сошедшие с рельсов вагоны были гружены неким газом. Но, как заверяют в МЧС, опасности для населения нет.