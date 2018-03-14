Депутаты Пермской городской Думы оценили проекты развития краевой столицы, представленные на выставке «Моя Пермь — мое будущее»

17:40 | 16.03.2018

В Фестивальном доме на эспланаде открылась интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь — мое будущее». Здесь представлены более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в Перми. Выставку посетили председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Алексей Грибанов, депутаты Надежда Агишева, Олег Афлатонов, Арсен Болквадзе, Вероника Куликова, Илья Лисняк, Наталья Мельник, Владимир Молоковских, Алексей Оборин, Наталья Рослякова, Геннадий Сторожев.



«Интересные и разнообразные проекты. Мне больше всего импонирует амбициозность идей, но при этом все они реализуемы. Посетители могут выбрать лучшие и отдать свой голос за будущее Перми. По итогам будем вместе с депутатами, администрацией и краевыми властями работать над их воплощением к 300-летию города», — отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



На выставке представлены уже известные проекты аэропорта, биопарка, железнодорожного вокзала, набережной. Среди новинок — «Порт Любимов», «Район Университетский», «Культурный Разгуляй», «Новая Мотовилиха».



Жители и гости краевой столицы могут узнать, как будут выглядеть обустроенные парки, скверы и сады, в том числе Балатовский парк, скверы перед гостиницей «Урал», на улице Гашкова и на улице Краснополянской, а также долина реки Егошихи около памятника В. Н. Татищеву в Первогороде и сад им. Н. В. Гоголя на верхней набережной.



«Уверен, выставка вызовет интерес у жителей Перми. В думе я непосредственно участвую в формировании документов, касающихся благоустройства, градостроительной политики, так что было полезно посетить экспозицию и с профессиональной точки зрения. Безусловно, мы дальше будем работать совместно с исполнительной властью и губернатором Пермского края над тем, чтобы город становился современным, удобным, привлекательным и безопасным для пермяков», — подчеркнул Дмитрий Малютин.



Проекты представлены в виде 10 мультимедийных экспозиций, в числе которых интерактивная сенсорная карта всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиаэкранами.



По словам депутата Натальи Росляковой, выставка будет интересна как молодежи, так и взрослым. «Наполнение выставки современно и интерактивно. Мы сегодня понимаем, что все представленные идеи вписаны в бюджетные, в том числе федеральные, проекты. Мне было интересно узнать, каким город может стать через несколько лет, тем более что впереди празднование 300-летия. Хорошо, что каждый житель Перми может проголосовать, это очень важно. В моем округе начинается строительство школы и поликлиники, а жители этой территории уже сегодня могут приехать на выставку и увидеть конечный результат», — сказала Наталья Рослякова.



Посетители выставки могут принять участие в выборе лучшего проекта на площадке Фестивального дома, где расположена выставка. После ее окончания голосование переместится на портал «Управляем вместе».



Выставка будет работать с 16 по 31 марта в Фестивальном доме на эспланаде. Часы работы: вторник — пятница с 18:00 до 21:00, суббота — воскресенье с 12:00 до 21:00.