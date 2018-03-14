Пермские подрядчики готовятся работать в усиленном режиме

16:16 | 16.03.2018

За выходные, по данным синоптиков, в краевой столице может выпасть около 15 см снега. Подрядные организации заблаговременно предупреждены об изменении погоды и готовы вывести необходимое количество техники.



Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич провел внеплановое заседание штаба по благоустройству с представителями районных администраций и подрядных организаций. Дорожные службы должны организовать круглосуточную работу снегоуборочной техники. Ночью в городе будет работать не менее 280 единиц техники, днем – около 220. Кроме того, специалисты районных администраций назначили дежурных, которые будут контролировать и при необходимости корректировать процесс уборки.