В Пермском крае более 500 семей получат государственные жилищные сертификаты

16:07 | 16.03.2018

Федеральным бюджетом на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов Пермскому краю предусмотрены средства на социальные выплаты гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера. В общей сложности в течение трех лет край на эти цели получит более 1 миллиарда рублей. Благодаря этому более 500 семей получат жилищные сертификаты и, соответственно, субсидии на приобретение жилья, в качестве компенсации воздействия неблагоприятных производственных и климатических условий на здоровье.



В период с 2015 по 2017 год на эти цели региону были предусмотрены бюджетные средства в размере 285 тысяч рублей, благодаря которым государственные жилищные сертификаты получили 166 семей. На территории Пермского края к районам Крайнего Севера относятся Косинский, Кочевский и Гайнский муниципальные районы.



Постановка на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, осуществляется органами местного самоуправления. Администрирование данных полномочий происходит за счет средств краевого бюджета. Региональным минстроем, в свою очередь, реализуется проверка учетных дел и выдача гражданам жилищных сертификатов. Социальная выплата по данным сертификатам ведется банками РФ за счет средств федерального бюджета на основании представленных гражданами договоров купли-продажи жилых помещений.



По состоянию на 1 января текущего года в очереди на субсидию состоят 3224 человека, все учетные дела по ним сформированы. В среднем в год очередь пополняется 70 гражданами, имеющими право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.