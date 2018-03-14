Пермь: новости дня
15:52 | 16.03.2018
В Прикамье обсудили вопрос трудовой занятости работников строительной отрасли
«Осуществляя регулярный мониторинг ситуации на строительных предприятиях, можем констатировать, что вопрос сокращения сотрудников строительной отрасли или увеличения их рабочего дня не стоит. Наиболее востребованными строительными профессиями являются строители-монтажники, отделочники, руководители специализированных производственных работ. Важно отметить, что данная отрасль всегда нуждается в кадрах», — отметил руководитель службы занятости населения Прикамья Сергей Хотеев. Также он сообщил, что заявлений о массовом высвобождении работников строительных организаций в службу занятости не поступало.
По мнению министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, перечисленным выше министерствам необходимо иметь представление об объемах высвобождения работников, если такое произойдет. Поэтому собравшиеся на совещании приняли решение официально запрашивать у профсоюзов и строительных организаций их структуру занятости, данные по количеству работников и их обязанностях.
«Самые большие риски лежат в области тех организаций, у которых есть собственные производства. Строители всегда найдут работу, в отличие от работников специфических предприятий, которые, например, выпускают комплектующие детали», — добавил Алексей Чибисов.
Отсутствие в Прикамье критической ситуации с невыплатой зарплат работникам строительных компаний отметил депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин. Он отметил, что действующее законодательство Пермского края «вполне рабочее и позволяет справиться со всем объемом предполагаемых рисков».
По мнению председателя Пермского крайсовпрофа Сергея Булдашева, задача профсоюзов в данном вопросе — предвидеть зарождающиеся проблемы в коллективах предприятий: «Тревоги, формирующиеся в трудовых коллективах, профсоюзы обязаны донести до компетентных людей».
В свою очередь, министр транспорта Пермского края Николай Уханов заявил, что дорожникам сегодня, как и строителям, не хватает квалифицированных кадров, и обратил внимание на отсутствие соответствующих навыков у выпускников. При этом ключевой кадровый дефицит находится на уровне среднего управленческого звена: выпускников вузов.
Подводя итоги заседания, первый зампред и министр строительства Пермского края Михаил Сюткин предложил взять на контроль режим мониторинга в части передачи документации о занятости работников строительной отрасли края всем сторонам комиссии. Отметим, министерство строительства и строительный факультет ПНИПУ договорились о сотрудничестве в части прохождения стажировки в структурах министерства и подведомственных организациях. Это повысит уровень компетенций выпускников и даст им дополнительную практику. То же самое зампред краевого правительства Михаил Сюткин поручил сделать и минтрансу.
Подводя итоги рабочего совещания, Михаил Сюткин отметил, что с 2018 года в Пермском крае стартует масса глобальных инвестиционных проектов. «Нам важно на уровне минстроя, минтранса, центра занятости населения и профсоюзов владеть информацией о количестве работников, привлеченных к реализации инвестпроектов. При этом важно максимально задействовать в них трудовые ресурсы Пермского края», — подытожил Михаил Сюткин.
Совещания краевых властей с Советом профсоюзов и краевым Агентством занятости населения предполагается проводить раз в квартал.
© «Вечерние Ведомости»
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