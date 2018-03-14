Летчик-космонавт Виктор Савиных высоко оценил систему подготовки технических специалистов в Пермском крае

15:43 | 16.03.2018

Роль пермских предприятий в развитии ракетно-космической отрасли РФ и подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности обсудили глава региона Максим Решетников и летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, организатор подготовки кадров в системе высшей школы, президент Московского государственного университета геодезии и картографии Виктор Савиных. Встреча состоялась в рамках рабочего визита Виктора Савиных в Пермь. Также дважды Герой Советского Союза познакомился с этапами подготовки высококвалифицированных кадров для ПАО «Протон-ПМ».



В Пермском крае активно развивается система дуального образования. По инициативе главы региона Максима Решетникова для обеспечения производства квалифицированными кадрами в ближайшие 5 лет планируется в два раза увеличить число центров дуального образования в техникумах и колледжах. Инвестиции в науку и высшую школу, поддержка научных проектов и подготовка молодых ученых — один из приоритетов в развитии региона. Как отмечает губернатор Пермского края Максим Решетников, эти инвестиции себя оправдывают, так как без развития науки и инноваций невозможно движение края вперед.



Благодаря тесному взаимодействию образовательных учреждений всех уровней и промышленных предприятий, высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры для промышленных предприятий готовятся начиная со школы. Один из примеров — проект «Техно-школа» на базе школы № 129, помогающий вырастить будущих специалистов для организаций — участников кластера ракетного и авиационного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный».



Высокий уровень инженерной подготовки школьников отметил президент Московского государственного университета геодезии и картографии Виктор Савиных: «Сегодня многие школы готовят квалифицированных гуманитарных специалистов, а здесь, в практико-ориентированной школе, воспитываются ребята, которые будут уметь работать руками. В этой школе ученики получают профессию: они готовят программы для каждой детали, чтобы изготовить ее на станке, учатся читать чертежи, изготавливать самые распространенные детали».



По словам директора школы № 129 Алексея Шабунина, в техношколе учатся более 940 учеников. Все они с 8-го класса получают профессию. «У нас уникальные лаборатории и мастерские, созданные совместно с «Протоном». Это позволяет школьникам поступать на специализированные направленности, — говорит директор. — Наши ученики участвуют в региональных этапах конкурса «Молодые специалисты» (Worldskills и Woldskills Junior) и занимают там призовые места». Также Алексей Шабунин отметил, что школа дает много возможностей для практики. Например, на уроках учащиеся конструируют, запускают ракеты на твердом топливе, а в рамках летнего лагеря при техношколе предполагается запуск космического спутника.



«У нас выстроена цепочка подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. Начиная от техношколы, где уникальные лаборатории и мастерские, продолжая авиационным техникумом, центром дуального образования и заканчивая аэрокосмическим факультетом политехнического университета», — рассказал о выстроенной системе подготовки кадров для предприятия Антон Шишкин.



В 2013 году совместно с ПАО «Протон-ПМ» в Перми был создан центр профессиональных проб и практик. Это способствует созданию в Пермском крае условий для развития человеческого потенциала, повышения качества жизни, чтобы подрастающие поколения применяли свои знания и таланты на благо развития родного края.



Отметим, в Прикамье реализуется краевой проект дуального образования «Рабочие кадры «под ключ». Модель, разработанная экспертами Пермской торгово-промышленной палаты совместно с краевым министерством образования, признана лучшей практикой на уровне страны и рекомендована к внедрению в других регионах председателем Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив — президентом РФ Владимиром Путиным. В ноябре прошлого года на базе «Протон-ПМ» открылся Центр дуального образования, который позволяет организовать процесс обучения под конкретные задачи производства. На приобретение самого современного оборудования для Центра краевые власти привлекли свыше 20 млн рублей из федерального бюджета.