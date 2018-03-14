В столице Прикамья продолжается оформление земли под спортплощадки

15:18 | 16.03.2018

В Перми переданы в бессрочное пользование под спортивные площадки еще два земельных участка. Многофункциональные современные спортивные сооружения будут обустроены в Мотовилихинском и Индустриальном районах.



Земельные участки площадью 2170 кв. м в Индустриальном районе и 2649 кв. м в Мотовилихинском районе переданы в бессрочное пользование МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс», рассказали в департаменте земельных отношений администрации города. Многофункциональные спортплощадки будут принадлежать владельцу на праве оперативного управления.



Во всех районах Перми в рамках реализации программы по возрождению дворового спорта строятся муниципальные плоскостные спортсооружения. В краевой столице уже построено около 30 таких объектов.