В Перми состоится митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

13:07 | 16.03.2018

В воскресенье, 18 марта, на площади перед Пермским академическим Театром-Театром пройдет митинг-концерт в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начало мероприятия – в 16.00.



Перед собравшимися выступят представители ветеранских и молодежных общественных объединений.



На площадке будет работать ярмарка, полевые кухни. Запланирована концертная программа, в которой примет участие ансамбль «Лейся, песня», и конкурсы.



Организаторами акции выступают Пермский краевой совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Пермское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».