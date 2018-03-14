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Пермь: новости дня


13:01 | 16.03.2018

Пермский аэропорт не получал документ о приостановлении сертификата

Официальный документ о приостановлении сертификата авиационной безопасности в международный аэропорт Пермь не поступал, сообщают в пресс-службе аэропорта.

В ноябре 2017 года Управление транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта провело инспекционную проверку АО «Международный аэропорт Пермь» на предмет соответствия нового аэровокзального комплекса требованиям Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам». В ходе проверки нового здания аэровокзала было выявлено несоответствие по 8 пунктам, к устранению которых администрация аэропорта сразу же приступила.

В феврале текущего года прошла повторная инспекционная проверка по устранению выявленных недостатков. 13 марта в АО «Международный аэропорт Пермь» поступил утвержденный акт повторной проверки: повторная инспекционная проверка показала, что 5 из 8 пунктов несоответствий администрация аэропорта Пермь устранила в полном объеме.

Работа по устранению трех оставшихся несоответствий по объективным причинам продолжается. При этом должны быть соблюдены процедуры, сроки проведения которых установлены в том числе федеральным законодательством. Администрация аэропорта Пермь прикладывает все усилия для устранения оставшихся недостатков в максимально короткие сроки.

В аэропорту подчеркивают, что официальный документ о приостановлении сертификата авиационной безопасности не поступал. При этом в соответствии с перечнем сертификатов, выданных юридическим лицам, осуществляющим деятельность по обеспечению авиационной безопасности, размещенным на официальном сайте Росавиации, срок действия сертификата АО «Международный аэропорт Пермь» заканчивается 10 января 2019 года.

Пермский аэропорт работает в штатном режиме.

© «Вечерние Ведомости»

 


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