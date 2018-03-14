Выходные в Перми будут холодными

12:43 | 16.03.2018

Сейчас в столице Прикамья -3 градуса, пасмурно. По прогнозу Пермского ГИС-центра, сегодня, 16 марта, в Перми ожидается около -1 °С, слабый снег. Ночью пройдет снегопад.



Завтра утром начнется похолодание, осадки прекратятся. В ночь на воскресенье, 18 марта, температура упадет до -18 °С. Днем начнется снегопад, к вечеру с усилением ветра — метель. Столбик термометра днем покажет около -10 °С, к утру понедельника похолодает до -20 °С.