В пермской детской поликлинике № 6 число принимаемых пациентов по записи увеличилось в 2 раза

12:06 | 16.03.2018

Вчера, 15 марта, в рамках рабочей поездки в Ленинский район города Перми губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с результатами реализации проекта «Новая поликлиника» в Городской детской клинической поликлинике № 6 (ГДКП). Также в мероприятии принял участие глава Перми Дмитрий Самойлов.



В состав медучреждения входит три пермские поликлиники и дневной стационар. Все они являются участниками проекта «Новая поликлиника», инициированного главой региона в апреле 2017 года.



Губернатор отметил, что ГДКП № 6 — образцовое с точки зрения оптимизации работы медучреждение: «То, что мы видим в этой поликлинике, — это эталон. Здесь уже изменена организация работы: кабинеты неотложной помощи обособлены, как и кабинеты здорового ребенка, где можно просто получить справки. Отдельно организована система осмотра детишек. За счет этого «разгружены» узкие специалисты и педиатры, поэтому увеличилась доступность медпомощи».



По словам главного врача Городской детской клинической поликлиники № 6 Дениса Михайленко, доступность медицинских услуг изменилась ощутимо. «Раньше родителям не всегда получалось попасть к педиатру в течение недели, сейчас это происходит в течение 20–48 часов, к узким специалистам — в течение 3–5 дней. Я считаю, что это успех, — отметил Денис Михайленко. — Я уверен, это не предел, поэтому будем изобретать механизмы, которые нам позволят и дальше совершенствовать эту систему».



В рамках проекта в медучреждении организован кабинет «Здоровое детство», где выдаются справки и направления маленьким пациентам. По словам врача-педиатра ГДКП № 6 Натальи Пинаевой, главная задача создания этого кабинета и реализации всего проекта в целом — разделить потоки здоровых детей и тех, кто пришел даже с минимальными жалобами. «Ежедневно, в зависимости от сезона, в кабинет приходит до 120 пациентов. При этом запись на прием не ведется, пациенты принимаются в режиме живой очереди. Информацию о детях, назначенном им лечении, выписанных рецептах и препаратах педиатры получают из электронной базы. Работать стало значительно удобнее», — говорит врач.



С апреля 2017 года время ожидания приема врача — участкового педиатра с 3 дней сократилось до 1 дня, 62 % пациентов осмотрено по предварительной записи (в начале проекта — 32 %), уменьшилось число пациентов, не явившихся на прием, с 31 до 15 %.



В 2017 году на ремонт ГДКП № 6 было направлено 13,4 млн рублей, на покупку оборудования — 3,1 млн рублей. В 2018 году предполагается направить еще 9,8 млн рублей на текущий ремонт и 9,4 млн рублей на покупку оборудования.



Отметим, проект «Новая поликлиника» Пермского края входит в федеральный — «Бережливая поликлиника». С весны 2017 года в региональной программе приняли участие 12 поликлиник, с ноября 2017 года опыт пилотных медучреждений тиражирован во всех поликлиниках региона.



Бюджет Пермского края на 2018 год и плановый период 2019–2020 гг. предполагает наибольший рост финансирования именно программы «Комфортное здравоохранение». По сравнению с 2017 годом оно будет увеличено на 13,5 %. Деньги будут, в частности, направлены на развитие и укрепление материальной базы поликлинического звена и повышение доступности медицинской помощи.