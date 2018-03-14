Пермское отделение ОНФ присоединилось к акции «Моя семья — мои истоки»

16:41 | 15.03.2018

Пермское отделение ОНФ присоединилось к исторической акции «Моя семья — мои истоки». Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель регионального отделения движения, депутат Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд.



«Моя семья — мои истоки» — всероссийская акция, которую проводит Общероссийский народный фронт в школах страны. В ходе акции для детей и их родных организуются внеклассные занятия по изучению истории своей семьи, семейных традиций и ценностей.



— Проект решает сразу комплекс задач: сплочение семей, реализация творческого начала через краеведение, развитие у детей навыков научно-исследовательского подхода к историко-культурному наследию и, несомненно, вклад социально-культурного значения. Мы должны все вместе воспитывать в наших детях бережное отношение к традициям своей семьи, своего края, — ранее отмечала член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина.



Дарья Эйсфельд сообщила, что приняла участие в акции совместно со школой № 1 в Кудымкаре. «Всего ученики подготовили более 40 работ, которые включали в себя исследования своей родословной, семейные истории и, самое интересное, генеалогические древа своих семей», — написала она.



В ходе исследований выяснилось, что во всех без исключения семьях были участники Великой Отечественной войны. Потомки бережно хранят их ордена, медали и документы. Также оказалось, что у одной семьи есть свой герб. В другой семье хранят знамя, которое по традиции передается от старейшего хранителя к следующему.



«К исследованию все дети и их семьи подошли как настоящие историки: изучили архивы, тщательно опросили родных, в том числе иногородних. Уверена, что в семьях, где с детства прививают детям знание своего рода, уважение к предкам, вырастают только достойные люди!» — считает Эйсфельд.