Житель Прикамья осужден за мошенничества в отношении пенсионерок

15:06 | 15.03.2018

Суд вынес приговор неоднократно судимому жителю села Лобаново 1983 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчина признан виновным в мошенничестве.



Потерпевшие – пожилые жительницы пос. Звездный. Как установили сотрудники территориального отдела полиции, в 2016 году злоумышленник звонил на случайные номера домашних телефонов. Если на звонок отвечала пенсионерка, мужчина представлялся ее внуком и просил передать через своего знакомого деньги в долг для покупки машины. Всего мошеннику удалось обмануть трех женщин; ущерб составил 83 тысячи рублей.



Суд признал мужчину виновным в трех мошенничествах и приговорил к полутора годам в колонии-поселении.