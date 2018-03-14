В Пермском крае начала работу выездная онкополиклиника

14:08 | 15.03.2018

В Прикамье начал работу проект «Выездная онкополиклиника». В рамках проекта специалисты-онкологи из краевого онкологического диспансера принимают пациентов, проживающих в отдаленных территориях.



На этой неделе совершено уже два выезда в территории — в понедельник бригада специализированной выездной поликлиники приехала в Краснокамск, во вторник — в Лысьву. В обоих городах врачи приняли 29 пациентов.



На прием в Краснокамске приехали пациенты со всего запада края — из Нытвенского, Большесосновского, Частинского, Карагайского, Сивинского, Верещагинского и Краснокамского районов. «Работа выездной онкополиклиники позволяет быть ближе к пациентам отдаленных территорий — до этого пациентам со всего края приходилось получать помощь в краевой столице и проводить многие часы в очереди», — отмечает врач выездной онкополиклиники Марат Юнусов.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность обеспечения доступными медицинскими услугами жителей региона и обозначил в качестве приоритета усиление поликлинического звена, поликлиник третьего звена и стационаров в сфере онкологии.



Кроме того, развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний обозначено главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой основным приоритетом для системы здравоохранения России в 2018 году. В соответствии с федеральными задачами на краевом уровне также запланированы существенные изменения в организации работы краевого онкодиспансера, одним из которых является организация работы онкологической выездной поликлиники. Также в течение 2018 года в крае планируется открыть 7 межтерриториальных онкологических центров: в Кунгуре, Краснокамске, Чайковском, Березниках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске.