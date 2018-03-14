Завтра в Перми пройдет городской форум «Школа и социум: действуем вместе»

12:38 | 15.03.2018

В пятницу, 16 марта, в 14.00 на базе школы «Мастерград» в Год добровольчества в России стартует V открытый городской форум «Школа и социум: действуем вместе».



Представители педагогической, родительской, ученической общественности общеобразовательных организаций, представители властных структур, средств массовой информации и общественных организаций выскажутся на тему добровольчества в плане влияния молодежного волонтерства на современную общественную ситуацию в России.



Участники форума обсудят актуальные вопросы: что значит быть волонтером, как связаны участие в добровольчестве и воспитание личности, что могут сделать школа, общество, государство для развития добровольческого движения в России.