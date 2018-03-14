В Перми найдены живыми и здоровыми пропавшие подростки

12:24 | 15.03.2018

В результате полномасштабной операции, проведенной следователями совместно с сотрудниками полиции и волонтерами, вчера, 14 марта, поздно вечером найдены живыми и здоровыми без вести пропавшие 12-летняя девочка и 14-летний мальчик, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.



По данным следствия, преступлений в отношении несовершеннолетних не совершено. Дети переданы родителям после медосмотра и необходимых следственных действий.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания детей, причины, побудившие их уйти из дома. С учетом полученных данных следствие примет меры для устранения обстоятельств, способствовавших безвестному исчезновению подростков. Расследование уголовного дела продолжается.