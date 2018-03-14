Пермские энергетики «Т Плюс» провели сервисное обслуживание турбины нового энергоблока Пермской ТЭЦ-9

12:13 | 15.03.2018

В Прикамье началась подготовка к отопительному периоду 2018–2019 годов.



Пермский филиал «Т Плюс» завершил сервисное обслуживание газотурбинной установки Пермской ТЭЦ-9 мощностью 165 МВт. Это самые масштабные технические работы на блоке ГТУ с момента его запуска в промышленную эксплуатацию. Данный проект — элемент большой работы компании «Т Плюс» по развитию энергетической инфраструктуры в регионах присутствия. Работы выполнялись в рамках ремонтной кампании по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018–2019 гг.



Регламентные мероприятия включали полную ревизию всех основных узлов с частичной заменой лопаточного аппарата горячего тракта турбин. В ходе работ специалисты сервисных компаний совместно с работниками ТЭЦ-9 выполнили плановые замены основных деталей турбины: лопаток горячего тракта, газовых горелок, плиток камер сгорания. Кроме того, была осуществлена оценка состояния оборудования, включая дефектоскопию основных узлов, наладку режимов работы, ремонт генератора. Эти работы позволяют обеспечить высокую работоспособность оборудования ГТУ.



Всего в рамках подготовки к отопительному сезону 2018–2019 годов в филиале будет проведено несколько десятков капитальных и средних ремонтов основного и вспомогательного оборудования. Помимо модернизации генерирующих мощностей, серьезное внимание уделяется тепловой инфраструктуре. В летнюю ремонтную кампанию 2018 года будут полностью обновлены ключевые участки тепломагистралей по улицам Осинской, Петропавловской, Сивашской, Островского, Пермской и других. От надежной работы этих объектов зависит бесперебойное теплоснабжение большого числа пермяков. В ходе работ будут применяться теплопроводы с ППУ-изоляцией, стойкие к коррозии и с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет.



Отметим, что в 2017 году в рамках программы «Т Плюс» «Re: Конструкция-2017» в Пермском крае было произведено масштабное техническое переоснащение крупных тепломагистралей. Всего в регионе заменено 27,6 километра тепловых сетей, из них 14 километров магистральных и более восьми километров распределительных теплосетей. В Перми техническое перевооружение тепломагистралей велось во всех районах города: на улицах Островского, Маршала Рыбалко, Советской Армии, Кабельщиков, Репина.



По словам директора Пермского филиала «Т Плюс» Антона Трифонова, модернизация теплоэлектростанций и теплосетевой инфраструктуры — вклад энергетиков в развитие региона: «Тепло и электричество — ключевые ресурсы, от которых зависит развитие потенциала территории. При этом важно понимать, что мы живем в динамичную эпоху, и энергетике важно идти в ногу со временем, применять в своей работе самые современные технологии. Кроме экономической выгоды, достигается и техническая — растет качество предоставляемых услуг, сокращается воздействие на окружающую среду. А Пермский край получает резервы, необходимые для поступательного развития».



Газотурбинный блок на ТЭЦ-9 был построен в рамках приоритетной инвестпрограммы «Т Плюс». В ходе его возведения на станции была смонтирована газотурбинная установка отечественного производства мощностью 165 МВт и котел-утилизатор суммарной паропроизводительностью 230 тонн/час. После ее запуска в 2014 году значительно увеличился потенциал развития Перми: ГТУ способна дополнительно обеспечить электричеством 75 тыс. квартир, более 130 школ и 260 детских садов.