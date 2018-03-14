Губернатор наградил участников Олимпийских игр — 2018 из Прикамья благодарственными письмами

12:03 | 15.03.2018

Вчера, 14 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников встретился со спортсменами, представлявшими Пермский край на Олимпийских играх — 2018, и их тренерами. На встрече присутствовали олимпийцы Регина Рахимова, Анастасия Баранникова, Александр Смышляев и тренеры Михаил Киреев, Александр Михалев, Александр Гаранин.



Все участники встречи были награждены благодарственными письмами губернатора Пермского края за заслуги в развитии физической культуры и спорта, участие в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года. Также в соответствии с указом губернатора за участие в Олимпиаде спортсмены и тренеры получат премию по 575 тысяч рублей. В ходе общения губернатор отметил характер наших спортсменов и выразил слова благодарности за их труд: «Олимпиада получилась непростая. Но, как сказал президент России, забрать можно любую символику, а характер не спрячешь и не отберешь. Характер у вас настоящий, наш, пермский. Представляю, как сложно попасть на Олимпиаду, оказаться в числе сильнейших спортсменов планеты. От лица всего Пермского края хочу поблагодарить вас и ваших тренеров, мы вами гордимся. Спасибо, что защищаете честь региона и страны, подаете пример нашим молодым спортсменам, вдохновляете их на победы». Глава Прикамья Максим Решетников добавил, что сейчас в регионе началась серьезная работа по развитию спорта, как высших достижений, так и массового. С 1 марта в регионе стартовала программа «Мы выбираем спорт!».



В рамках встречи спортсмены и тренеры озвучили свои предложения по некоторым вопросам, касающимся развития спорта в Пермском крае. Касаются они в основном спортивной инфраструктуры. Максим Решетников поддержал необходимость реконструкции СДЮСШОР «Огонек» им. Данилова в Чусовом, где готовятся фристайлисты.



Спортсмены отметили, что для более эффективной подготовки важно привести в надлежащее состояние и трамплинные комплексы. В отличие от «Снежинки», одного из лучших трамплинных комплексов в мире, другие комплексы, в частности «Летающий лыжник» в Перми, требуют обновления. Тренеры, в свою очередь, рассказали о необходимости создания спортивного интерната для представителей зимних видов спорта, куда могли бы приезжать спортсмены со всей страны и мира для совершенствования своих навыков. Обычно интернаты организуются при спортивных школах, поэтому в качестве возможной площадки для интерната тренеры видят небольшой населенный пункт вблизи Чайковского.