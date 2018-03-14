Пермь: новости дня
10:10 | 15.03.2018
За порядком на выборах президента в Прикамье будут следить 9 тысяч наблюдателей
И. о. руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева отметила, что в ходе подготовки к избирательной кампании удалось выстроить эффективный механизм взаимодействия по информированию населения. С ключевым докладом выступил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. По его словам, одним из приоритетных направлений в подготовке к проведению выборов президента стало масштабное информирование избирателей. В Пермском крае более 600 рекламных поверхностей: баннеров, перетяжек, ситибордов, — это порядка 35 % всех рекламных площадей в крае. Также было проведено размещение печатной информации в Пенсионном фонде, Почте России, МФЦ и многих других организациях и предприятиях. Кроме того, хорошо себя зарекомендовало адресное информирование граждан. С 20 февраля члены избирательных комиссий обошли уже ¾ домовладений, информируя о выборах, вручая приглашения, отвечая на вопросы избирателей.
«Эффективность информационной работы показывает статистика по заявлениям от избирателей о желании проголосовать не по месту прописки, — говорит Игорь Вагин. — Всего этой возможностью воспользовались порядка 115 тысяч пермяков (6 % всех избирателей). Это, например, в 9 раз больше, чем проголосовало в Прикамье по открепительным удостоверениям на выборах в Государственную Думу в 2016 году. Кроме того, достигнутый показатель заметно выше среднего по стране и в 2 раза выше показателя за прошлый год на губернаторских выборах». По мнению председателя краевого избиркома, без предоставленной возможности проголосовать по месту фактического нахождения эти избиратели, вероятно, не смогли бы реализовать своё право голоса. Для освещения дня голосования и работы на УИК аккредитовано более 200 представителей СМИ.
Кроме того, законность избирательного процесса будет обеспечена в том числе использованием технических средств: на половине УИК города Перми будут установлены КОИБы. Во всех ТИК и на 869 самых крупных УИК в крае, где голосует ¾ всех избирателей, будет использоваться видеонаблюдение, которое впервые в этом году будет 100 % онлайн. При таком пристальном профессиональном наблюдении онлайн все участники избирательного процесса заинтересованы действовать в рамках правового поля.
Еще одно приоритетное направление подготовки — обеспечение безопасности и доступности на выборах. Избирательные комиссии совместно с МЧС и ГУ МВД провели проверку на предмет безопасности помещений УИК. Все замечания устранены. Напомним, безопасность более 2 миллионов избирателей в Прикамье в день выборов обеспечат почти 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов. В помощь правоохранителям за счет федерального бюджета закуплено более 190 стационарных рамок-металлодетекторов. Они будут установлены в Перми. Для территорий за счет краевого бюджета приобрели 529 ручных металлодетекторов. Во всех помещениях для голосования будут дежурить сотрудники полиции.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:51 | 15.03.2018
Сергей Шойгу рассказал о главном принципе в своей работе
12:49 | 15.03.2018
В честь недостроенной телебашни в конце марта откроют выставку
12:48 | 15.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 марта 2018 года
12:34 | 15.03.2018
В Екатеринбурге таможенники задержали мужчину с сюрикеном в чемодане
12:24 | 15.03.2018
В Перми найдены живыми и здоровыми пропавшие подростки
12:16 | 15.03.2018
Делегация ФИФА приедет в Екатеринбург в начале следующей недели
12:13 | 15.03.2018
Пермские энергетики «Т Плюс» провели сервисное обслуживание турбины нового энергоблока Пермской ТЭЦ-9
12:07 | 15.03.2018
В Екатеринбурге открыли новую ледовую арену на Уралмаше
12:03 | 15.03.2018
Губернатор наградил участников Олимпийских игр — 2018 из Прикамья благодарственными письмами
11:46 | 15.03.2018
Аварийным газопроводом в Рефтинском заинтересовалась прокуратура
11:38 | 15.03.2018
Забор на берегу Шарташа снесли по суду
11:29 | 15.03.2018
В Зауралье планируют заключить новое трехстороннее соглашение из-за повышения МРОТ в России
10:38 | 15.03.2018
На Юго-Западе ночью эвакуировали 15 человек
10:09 | 15.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 14 марта 2018 года
10:07 | 15.03.2018
Более 1000 молодых семей Пермского края получат господдержку на приобретение жилья
09:40 | 15.03.2018
Евгений Куйвашев подвел итоги работы по решению проблем обманутых дольщиков Свердловской области
09:38 | 15.03.2018
Евгений Куйвашев вновь отказался от подарков на день рождения
22:30 | 14.03.2018
Свердловские оборонщики получили одобрение губернатора в связи с успехами в развитии производства высокотехнологичной продукции
19:22 | 14.03.2018
Никита Михалков заявил о вреде Интернета для россиян
19:00 | 14.03.2018
Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 презентовали в Кувейте
18:40 | 14.03.2018
На Южном Урале вновь поддержат талантливых студентов
18:25 | 14.03.2018
В аэропорту Кольцово прошла облава на таксистов, работающих без лицензии
17:11 | 14.03.2018
Депутат думы Среднеуральска выиграла очередную битву с мэрией города
17:11 | 14.03.2018
К акциям на особо охраняемых природных территориях будут активно привлекать свердловских добровольцев
16:49 | 14.03.2018
У депутата гордумы Екатеринбурга проблемы с Генпрокуратурой
16:40 | 14.03.2018
В Перми разыскиваются двое подростков
16:10 | 14.03.2018
Началась отделка помещений в строящемся корпусе пермской школы № 42
15:53 | 14.03.2018
Сергей Собянин заявил, что многое в стране — это заслуга Москвы
15:21 | 14.03.2018
Мэр Москвы назвал слагаемые комфортного мегаполиса
14:52 | 14.03.2018
Судебные приставы Прикамья примут участие в едином дне бесплатной юридической помощи
14:39 | 14.03.2018
36 % екатеринбуржцев занимаются физкультурой и спортом
14:33 | 14.03.2018
В Екатеринбург приедет легендарный музыкант Эмир Кустурица
14:15 | 14.03.2018
Зауральский чиновник дважды попался сотрудникам ДПС пьяным за рулем
14:13 | 14.03.2018
Завтра в Перми отметят Всемирный день защиты прав потребителей
13:53 | 14.03.2018
Кокорин рассказал студентам о том, сколько времени он проводит в тренажерном зале и что ест по утрам
13:28 | 14.03.2018
Курганец из мести поджег дом брата коктейлями Молотова
13:05 | 14.03.2018
В екатеринбургском зоопарке проснулись первые медведи
12:35 | 14.03.2018
В воскресенье пермяков ждут на сельскохозяйственных ярмарках
12:19 | 14.03.2018
Газоснабжение 470 абонентов в Осинском районе Прикамья восстановлено
12:16 | 14.03.2018
За изнасилование и убийство уральцы получили 25 лет на двоих
12:15 | 14.03.2018
В Москве стартовал масштабный молодежный форум. Перед участниками выступит Сергей Шойгу
11:45 | 14.03.2018
Участок Транссибирской магистрали в Перми переведут на новые пути к лету
11:43 | 14.03.2018
В поселке Фролы открылась школа для 1200 учеников