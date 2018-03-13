Пермь: новости дня
19:15 | 14.03.2018
В Прикамье за три года расселят более 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, за 5 лет, с 1 января 2013 года, аварийным было признано жилье общей площадью 703 тыс. кв. м. Первого января 2018 года в Пермском крае успешно завершилась реализация федеральной программы расселения аварийного жилищного фонда. За период действия программы новое жилье получили 12 804 человека, ликвидировано 174,8 тыс. кв. м аварийного жилья.
Правительством РФ по поручению президента разрабатываются новые правила по расселению аварийного жилья, которые начнут действовать с 1 января 2019 года. «В бюджете края на 2018–2020 годы мы заложили 1,3 млрд рублей на решение вопросов расселения людей из аварийного жилья. Предлагаю, не дожидаясь решения на федеральном уровне, принять наши механизмы и позже скорректировать их в соответствии с федеральной программой. Помимо денег краевого бюджета, более 1 млрд рублей предусмотрено бюджетами муниципалитетов», — отметил глава Прикамья.
Расходование средств предлагается осуществлять по двум направлениям. Это предотвращение чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий по переселению граждан в рамках новой региональной адресной программы. За три года предполагается расселить порядка 4,5 тысячи человек (60 тысяч кв. м жилья).
Формирование программы предлагается осуществлять на принципах комплексности освобождения территории от аварийного жилья. Как отметил первый зампред краевого правительства — министр строительства и архитектуры Прикамья Михаил Сюткин, результатом реализации данной программы должно стать не только обеспечение жильем граждан, но и вовлечение в оборот земельных участков, занятых в настоящий момент аварийным жильем.
«Предлагаемый подход к формированию региональной адресной программы позволит освободить для новой застройки более 14 га земельных участков. Путем вовлечения в оборот территорий, занятых в настоящий момент аварийным жильем, дополнительно регион сможет привлечь еще 1 миллиард рублей частных инвестиций. Эти средства также будут направлены на финансирование мероприятий по ликвидации аварийного жилья. По нашим расчетам, за счет этих средств дополнительно мы сможем расселить порядка 24 тыс. кв. м аварийного жилья», — пояснил Михаил Сюткин.
Ранее новая программа обсуждалась на общественном совете при министерстве строительства, а также на комитете Законодательного собрания Пермского края.
Президент Пермской торгово-промышленной палаты (ПТПП) Олег Жданов отметил, что представители общественности и застройщики поддержали реализацию программы по ликвидации аварийного жилья на принципах комплексности. Это, по словам Олега Жданова, важно для изменения внешнего облика населенных пунктов Пермского края. Кроме того, президент ПТПП попросил обратить внимание на памятники архитектуры, которые, по его предположению, могут существенно затормозить процесс реализации ликвидных земельных участков.
Также на заседании правительства принято постановление о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на переселение людей из аварийного жилья. В настоящий момент 80 % аварийного жилищного фонда приходится на 6 муниципальных образований. При этом по предварительным заявкам принять участие в реализации программы на 2018 год планируют 17 муниципалитетов. Средства 2018 года планируется распределить по ним до 1 апреля 2018 года. Те муниципалитеты, которые не успеют подать заявки в этот период, смогут направить их до 1 июля 2018 года и получить средства в 2019–2020 гг.
Иван Ротегов, глава Чернушинского городского поселения, отметил, что местные власти уже успели «примерить» новые условия программы на Чернушку. По их расчетам, в Чернушке возможно создать условия получения дополнительных доходов от ликвидации аварийного жилья в объеме 26 % от реализуемой программы. Таким образом, муниципалитет уверен, что сможет обеспечить расселение аварийного жилья на условиях софинансирования.
© «Вечерние Ведомости»
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