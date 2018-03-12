В Перми разыскиваются двое подростков

16:40 | 14.03.2018

Утром 12 марта в Мотовилихинском районе Перми ушли из дома в школу и пропали без вести 12-летняя Виктория Кобякова и 14-летний Георгий Монин. Для максимально оперативного выяснения всех обстоятельств и поиска без вести пропавших детей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц», сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, дети учатся в одной школе, проживают в семьях, не состоят на профилактических учетах. По месту жительства и учебы характеризуются удовлетворительно. Утром в понедельник, 12 марта, мать довезла девочку до остановки «Ул. Старцева» — Виктория собиралась зайти к подруге и поехать в школу, однако в учебном заведении девочка не появилась. В этот же день утром мать пропавшего подростка ушла на работу, а мальчик, оставшийся дома, должен был отправиться в школу. Однако в школе в этот день он не появился, и его местонахождение неизвестно.



Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения детей. Следователи обращаются к жителям Перми и Прикамья за помощью в розыске. Располагающие информацией о местонахождении и обстоятельствах исчезновения подростков могут сообщить об этом по телефонам в Перми: 249-54-55, 263-31-10, 263-43-00, 8-922-24-10-100 или 02. Анонимность сообщений гарантируется.