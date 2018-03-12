Началась отделка помещений в строящемся корпусе пермской школы № 42

16:10 | 14.03.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов осмотрели строящийся корпус школы № 42 в Свердловском районе.



Сейчас здесь завершен монтаж наружных сетей теплоснабжения и электроснабжения, уже запущено отопление. Завершить работы планируется в конце лета, а 1 сентября новый корпус примет учащихся.



Дмитрий Самойлов отметил, что работы на объекте идут в соответствии с графиком. К началу нового учебного года будет построено и новое здание для школы № 59 в Дзержинском районе. Итого в этом году в рамках проекта главы города «Школа на пятерку» две тысячи ребят смогут обучаться в обновленных школах.



В новом корпусе школы № 42 разместятся 40 учебных кабинетов, в том числе специализированных — по физике, химии, биологии, информатике, робототехнике, ИЗО и ОБЖ. Кроме того, здесь будет актовый зал на 200 зрительских мест, комната релаксационной разгрузки и психологического сопровождения. Рядом со зданием расположатся универсальные спортивные площадки со стадионом и автодромом, площадки для волейбола и баскетбола.



Здание строится в соответствии с современными требованиями: в школе будет сформирована доступная среда для маломобильных групп населения. Также учреждение будет оснащено современной системой безопасности.



Как рассказала директор школы № 42 Наталия Наугольных, для школы разработана новая программа развития — образовательное учреждение будет называться «Школа современных технологий и сервиса». В сотрудничестве с социальными партнерами школьников обучат проведению массовых мероприятий, организации торгового предприятия, основам туристического и ресторанного бизнеса, основам ведения домашнего хозяйства и ремонта, автообслуживанию.