Судебные приставы Прикамья примут участие в едином дне бесплатной юридической помощи

14:52 | 14.03.2018

В пятницу, 16 марта, судебные приставы проконсультируют граждан по вопросам, относящимся к компетенции службы, сообщает УФССП по Пермскому краю.



Единый день оказания бесплатной юридической помощи специалисты краевого Управления Федеральной службы судебных приставов проведут совместно с представителями регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».



Высококвалифицированные специалисты УФССП по Пермскому краю ответят на вопросы с 9.00 до 18.00 по адресу: Пермь, ул. Советской Армии, 28, а также в структурных подразделениях Управления.



Прием будет осуществляться с 9.00 до 17.00. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность.