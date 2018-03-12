В воскресенье пермяков ждут на сельскохозяйственных ярмарках

12:35 | 14.03.2018

Горожан приглашают семь крупных площадок в Перми, которые будут открыты 18 марта с 10.00 до 20.00. Ярмарки организованы департаментом экономики и промышленной политики администрации города.



Традиционно пермяки и гости города с нетерпением ждут открытия полезных торговых площадок. Здесь можно купить продукцию предприятий агропромышленного комплекса Пермского края. На ярмарках будут представлены мед разных сортов, овощи, молоко и молочная продукция, мясные полуфабрикаты, выпечка и другие продукты.



- Подобные мероприятия позволяют пермякам приобрести качественные товары местных предпринимателей в «шаговой доступности» от своего дома, поэтому они всегда пользуются большой популярностью, - отмечают в управлении по развитию потребительского рынка городского департамента экономики и промышленной политики.



Ярмарки расположатся по адресам:

Дзержинский район – ул. Локомотивная, 1,

Индустриальный район – ш. Космонавтов, 114,

Кировский район – ул. Ласьвинская, 18,

Ленинский район – ул. Попова, 23,

Мотовилихинский район – ул. Аркадия Гайдара, 13а,

Орджоникидзевский район – ул. Академика Веденеева, 54,

Свердловский район – ул. Николая Островского, 60.