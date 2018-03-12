Участок Транссибирской магистрали в Перми переведут на новые пути к лету

11:45 | 14.03.2018

Во вторник, 13 марта, в рамках рабочей поездки в Свердловский район города Перми губернатор Пермского края Максим Решетников оценил ход работ по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Работы проводятся в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, заключенного в 2016 году краевыми властями и ОАО «РЖД».

Строительство качественно новой транспортной развязки позволит ликвидировать одно из проблемных мест в системе городских транспортных коммуникаций и обеспечить безопасное движение автомобильного и железнодорожного транспорта. «В этом году у нас предусмотрен значительный объем работ. Этот участок станет одним из больших итогов 2018 года, потому что здесь мы расширяем узкое «горлышко» на ул. Героев Хасана, - отметил глава Прикамья Максим Решетников. - Спасибо большое Пермскому региону Свердловской железной дороги за то, что максимально идут навстречу там, где можно, ищут варианты решения общей задачи. Это сложнейший объект: здесь мы переключаем ход Транссибирской магистрали».

По словам заместителя начальника Свердловской железной дороги по Пермскому региону Артёма Панова, переключение движения поездов на этом участке Транссиба будет проведено в два этапа: в конце апреля и конце мая. «Все пассажирские и грузовые поезда будут проходить по графику: перерывов движения у нас не будет», - подчеркнул А. Панов.

Общая протяженность реконструируемого участка ул. Героев Хасана составляет порядка 1,1 км. После завершения работ автомобили здесь будут двигаться по шестиполосной магистрали. Председатель правления «Старт» (генеральный подрядчик) Александр Кашеваров отметил, что с момента подписания договора работы на объекте идут почти без остановок: «Объем работы большой – дорога насыщена сетями, сейчас мы их перекладываем. С установлением теплой погоды будет проведена замена верхнего полотна, и в плановом режиме мы выйдем на капитальный ремонт

Предполагается, что дорога будет сдана раньше установленного срока – а это 1 декабря 2018 года. Подрядчик заверил, что ремонт будет проводиться таким образом, чтобы жители региона и краевой столицы не заметили затруднений в движении.

Отметим, власти региона уделяют особое внимание развитию транспортной инфраструктуры. В ближайшую пятилетку будут реализованы такие масштабные проекты, как реконструкция участка дороги «Пермь-Екатеринбург», введение в строй второго пускового комплекса Восточного обхода Перми, обходов города Чусового и села Куеды, возведение первого в регионе моста на условиях ГЧП, реконструкция дорог «Полазна - Чусовой» и «Березники - Соликамск».