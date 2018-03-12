В поселке Фролы открылась школа для 1200 учеников

11:43 | 14.03.2018

В поселке Фролы открылась новая школа, которая сможет принять более 1200 учеников. В торжественном мероприятии в честь открытия учебного заведения принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

В новом здании все дети будут обучаться в одну смену, будет организована доставка из близлежащих населенных пунктов школьников, которые в настоящее время обучаются в Лобановской школе.

Сейчас в здании образовательного учреждения уже расставлена вся мебель, готово учебное и спортивное оборудование.

- Сегодня важный день не только для Фролов, но и для всего Пермского края. Эта школа была построена в рекордные сроки – за 9 месяцев, - отметил в своем приветственном слове глава Прикамья. - Это очень важный объект для нашей системы образования, потому что это вторая школа, которую мы строим в рамках программы строительства 27 школ в крае на ближайшую пятилетку.

Также губернатор добавил, что с вводом новой школы делается большой шаг в развитии Фролов, микрорайон становится более комфортным для жизни.

Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов подчеркнул, что открытие новой школы во Фролах – это лишь начало масштабных преобразований, которые произойдут в Пермском районе в ближайшие три года. В районе планируется построить 5 спортивных площадок, 2 межшкольных стадиона и 3 спортивных мини-площадки, в текущем году начнется строительство трех объектов здравоохранения.

- Это только начало тех серьезных преобразований, которые произойдут в крае и в Пермском районе, в частности. Впереди еще большой объем работы. Уже в плане, подтвержденном финансированием, школа на 1200 мест в Кондратово и еще один детский сад, школа и детсад в Лобаново. Также в рамках федеральной программы будут построены три детских сада на 16 ясельных групп: во Фролах, Двуречье и Лобановском сельском поселении, - рассказал глава района. - Все это поможет решить насущные вопросы жителей района.

Директор МАОУ «Фроловская СОШ» Елена Чернякевич поблагодарила региональные власти и строителей за возведение нового учебного заведения в столь короткие сроки:

- Спасибо за то, что у наших детей появилась новая светлая школа. Сбылась наша мечта. Мы будем здесь жить со светлыми намерениями, творить только светлые и добрые дела.

Также губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства нового корпуса школы №42. Здесь уже возведен каркас здания, идет монтаж наружных сетей тепло- и электроснабжения, запущено отопление. Кладка наружных стен и перегородок выполнена на 85%, монолитные участки перекрытий установлены на 71%, начаты отделочные работы. Единовременно на объекте работы ведут 80 человек. Строительство идет по графику, предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в августе 2018 года.