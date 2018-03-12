Пермские ученые разработали технологию создания биосовместимых имплантатов

17:29 | 13.03.2018

Пермские ученые разработали технологию производства биосовместимых имплантатов мягких тканей, которые не отторгаются организмом и не провоцируют риск возникновения тромбов и повторных операций. Впервые разработка была представлена широкой общественности на международной конференции «Инновационные модели международной интеграции в науке – международные исследовательские группы (МИГ)» в Прикамье.



Напомним, масштабное мероприятие проходит в регионе уже 7 лет. За это время конференция доказала свою эффективность: участниками из 22 стран создано 68 МИГов, в них принимали участие порядка 700 человек.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отмечает важность того, что научные разработки, представляемые МИГами, внедряются в работу пермских предприятий. За время реализации проекта МИГ существенно выросло число малых инновационных предприятий, созданных в том числе для реализации научных проектов МИГ. Проекты международных исследовательских групп получили почти 100 патентов.



Ученые-разработчики отмечают, что биосовместимые имплантаты могут быть широко использованы в медицине для замены тканей организма и элементов жизненно важных внутренних органов – от сустава пальца до сердечного клапана. Технология позволяет создать полимерный имплантат, вживленный в ткани, не распознаваемый клетками иммунной системы организма, что дает отсутствие «реакции на инородное тело». Это достигается путем создания сплошного прочного белкового монослойного активного покрытия, совместимого с иммунной системой пациента.



«Имплантат старого образца похож на занозу – организм постоянно сообщает о дискомфорте, в итоге велик риск отторжения. Это обусловлено тем, что клетки иммунной системы принимают только свои белки, на все остальное они реагируют подозрительно. У новых имплантатов нет белковых дыр, поэтому они успешно «врастают» в ткани организма и не нуждаются в дальнейшей замене», – поясняют разработчики.



Над созданием технологии в рамках международной исследовательской группы (МИГ) работают ученые малого инновационного предприятия ПГНИУ – ООО «Имбиоком» – совместно с коллегами механико-математического факультета Пермского классического университета, Пермского государственного медицинского университета, Института механики сплошных сред, Института генетики и микроорганизмов УрО РАН и Университета Сиднея.



Ученые заявились с темой своего исследования на конкурс проектов МИГов, обосновали его научную и социальную значимость и получили из бюджета Пермского края грант в размере 6 миллионов рублей на его реализацию.



Разработки велись на протяжении более чем 10 лет, в проекте задействовано несколько поколений исследователей – как опытных экспертов, так и молодых ученых.



В данный момент работа ученых находится на стадии экспериментальных лабораторных исследований на животных. В дальнейшем планируется технологию запатентовать. По их предположениям, внедрение разработки в медицину будет возможно примерно через 10 лет. Проекту предстоит выход на стадию коммерциализации. Для завершения НИОКР требуется порядка 100 миллионов рублей инвестиций.



Отметим, международные исследовательские группы – это уникальный в масштабах России проект, который реализуется на территории Пермского края. Деятельность МИГов направлена на инновационные разработки и их внедрение в различные сферы народного хозяйства. Сегодня на территории Пермского края зарегистрировано 68 МИГов, в том числе у 54 МИГов научный проект находится либо в завершающей стадии, либо уже завершен.



Реализация проектов МИГ содействует расширению международных связей пермских вузов и научных институтов. Так, за период с 2012 года по 2017 год количество зарубежных вузов-партнеров увеличилось более чем в 3,5 раза — с 63 до 243 в 2017 году. Более того, как отмечают сами участники конкурса международных исследовательских групп, проект позволяет открыть новые уровни взаимодействия ученых между собой и с представителями науки и промышленности.