В этом году в Перми снесено 19 аварийных домов

17:20 | 13.03.2018

В столице Прикамья продолжается снос расселенных аварийных домов. С начала текущего года город уже избавился от 19 неприглядных бараков в разных районах. Жильцы получили новые квартиры или выкупную стоимость.



Как рассказали в управлении жилищных отношений администрации города, 16 домов снесено силами муниципального предприятия «Полигон». Это дома по ул. Смирнова, 45, 47, Зарайской, 12, ул. Домостроительной, 31, и др. Они снесены в первую очередь для обеспечения пожарной безопасности. Еще три здания — КИМ, 45, и Целинная, 7, 9, — снесены за счет инвесторов в рамках программы развития застроенных территорий.



В 2018 году, согласно планам управления жилищных отношений, за счет бюджета будет снесено еще 29 домов, продолжится и снос расселенных домов за счет инвесторов.