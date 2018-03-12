Завтра в Перми представят мастерские для дошкольников

16:13 | 13.03.2018

В среду, 14 марта, в 13.00 на базе детского сада «Конструктор успеха» (ул. Машинистов, 43а) стартует городской форум для педагогов «Реализация комплексного подхода в процессе социального развития дошкольника посредством мастерских полезного действия».



На площадке нового детсада «Конструктор успеха» участники форума смогут публично обсудить современные идеи в сфере образования, посетить мастер-классы педагогов дошкольного учреждения в мастерских.



Сейчас в детсаду работают швейная, гончарная и кулинарные мастерские, мастерские 3D-моделирования и робототехники. Вместе с педагогами ребята пекут печенье, учатся изготавливать юбочки куклам, работать с разными материалами. Такие мастерские нацелены на социальное развитие детей.



С докладами на форуме выступят завкафедрой дошкольной педагогики и психологии ПГПУ Людмила Коломийченко, кандидат педагогических наук, директор гимназии №10 Ирина Груздева, а также заведующий детсадом «Конструктор успеха» Надежда Голиней.



Напомним, детский сад «Конструктор успеха» открылся в Дзержинском районе Перми летом прошлого года. На сегодня это самое большое дошкольное образовательное учреждение: оно рассчитано на 360 мест.