В Перми судебный пристав спасла ребенка нерадивой матери

13:01 | 13.03.2018

Судебным приставам часто приходится сталкиваться с необходимостью оперативно принимать важные решения, особенно в случаях, когда есть угроза жизни и здоровью детей, рассказывают в УФССП по Пермскому краю.



Судебный пристав Дзержинского района Перми Дарья Обухова в ходе еженедельного рейда спасла ребенка от безразличного отношения пьяной матери.



Поводом для визита к проживающей в общежитии гражданке стала крупная задолженность за коммунальные услуги. Диалог не сложился: хозяйка была пьяна до невменяемости. Визитом человека в форме заинтересовались соседи дамы. Они рассказали, что должница живет в комнате вместе с сожителем и шестилетним сыном. Парочка нигде не работает, систематически злоупотребляет алкоголем. Ребенок, о котором некому позаботиться, вынужден практически все время находиться у неравнодушных соседей. Семья находится на контроле органов опеки и попечительства как неблагополучная.



Судебный пристав сделала вывод, что в таких условиях маленький ребенок подвергается опасности, позвонила в полицию и передала полученную от соседей информацию. Мать услышала разговор про намечающийся визит инспектора по делам несовершеннолетних, но под действием алкоголя решила, что сотрудница в форме и есть инспектор ПДН. Женщина решила «спасти» мальчика и выставила его на незастекленный балконный пролет общежития, покрытый льдом и снегом, и криками заставляла ребенка подниматься на этаж выше. Судебный пристав испугалась за жизнь и здоровье мальчика, оказавшегося на балконе в легкой одежде, носках и сланцах. На решетчатых лесенках, ведущих наверх, ребенок чуть не поскользнулся. Сотрудница службы судебных приставов бросилась за малышом и, уберегая его от падения, вернула в теплое помещение. До прибытия полиции мальчик и родительница находились под пристальным вниманием судебного пристава. В ближайшее время компетентные органы решат, можно ли доверить матери воспитание сына.