В жилых домах Прикамья заменено 368 лифтов в рамках региональной программы

12:38 | 13.03.2018

В рамках масштабной программы по замене лифтов в Прикамье, которую проводит Фонд капитального ремонта, уже заменено 368 лифтов в 151 многоквартирном доме. Приемки лифтов в ежедневном режиме ведут специалисты Ростехнадзора совместно с представителями Фонда капремонта, подрядных организаций и управляющих компаний.



В целях координации усилий всех задействованных в процессе сторон было проведено совещание с участием представителей Фонда, Ростехнадзора, департамента ЖКХ администрации г. Перми, подрядчика. Ростехнадзор подготовил перечень типовых нарушений, которые возникают в процессе ввода в эксплуатацию лифтов. Они касаются как выполнения самих работ, так и формирования необходимого пакета документов для запуска лифта. Фонд, со своей стороны, направил их подрядчикам для оперативного устранения и недопущения подобных замечаний в дальнейшем. Помимо этого, был проработан вопрос с управляющими компаниями, из-за действий которых часто возникали заминки с запуском лифтов в эксплуатацию. Они не спешили подавать заявки на подключение в соответствующие инстанции или подавали их не в той форме. Совместно с департаментом ЖКХ администрации г. Перми Фонд разъяснил управляющим компаниям эту специфику и помог с оформлением пакета документов.



Всего в течение 2017–2018 годов планируется заменить 486 лифтов в 190 домах. По данным на 7 марта, из 368 замененных лифтов 278 кабин уже введены в эксплуатацию. Предполагается, что оставшиеся 90 лифтов в 39 домах будут запущены в ближайшее время. Средняя стоимость одного лифта — 2 миллиона рублей. Эти работы Фонд капремонта провел в счет будущих взносов, поскольку состояние лифтов угрожало безопасности жителей.



Дмитрий Баранов, и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края: «Безопасность эксплуатации лифтового оборудования — одна из основных задач фонда при проведении работ по замене лифтов. Те замечания, которые выявлялись ранее, сейчас проработаны. Можно говорить о том, что в дальнейшем приемка новых лифтов и их запуск в эксплуатацию будут проходить в рамках рабочего графика».



По вопросам, связанным с ремонтом лифта (сроки выполнения работ, ввод лифтов в эксплуатацию Ростехнадзором, гарантийные обязательства подрядных организаций), собственники могут обратиться по телефонам +7 (342) 211-00-30 (доб. 441) и 8-982-48-01-219.