Пермяки могут получить правовую поддержку в решении земельных вопросов

18:02 | 12.03.2018

Бесплатная помощь в региональном юридическом бюро доступна льготным категориям граждан.



Горожане могут обратиться по вопросам оформления земельных участков, признания и сохранения права собственности на землю, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком. Сотрудники бюро помогут составить заявления, ходатайства и другие документы.



При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право на бесплатную юридическую помощь.



Список категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, установлен ст. 6 Закона Пермского края от 7 ноября 2012 года №111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае» (pravovsem59.ru/images/user/docs/2.pdf).



Прием граждан проводится по адресу: ул. Екатерининская, 24 с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, обед: 13.00-13.48. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 212-12-61.