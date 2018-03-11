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Пермь: новости дня


14:40 | 12.03.2018

В финале Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском примут участие олимпийцы

Количество стран, приславших заявки на участие в финале Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском, увеличилось до восьми. Свою заявку в оргкомитет направил участник Олимпийских игр в Корее, итальянский спортсмен Федерико Чекон.

Также на трамплинном комплексе «Снежинка» за трофей поборются представители Чехии, Австрии, Казахстана, Польши, Германии, Словении и России. Победитель общего зачета (по сумме баллов во всех этапах) получит хрустальный глобус.

Финал престижного международного турнира состоится 17–18 марта. Пермский край примет его в третий раз. Коллегии турниров мирового уровня регулярно выбирают Пермский край для проведения соревнований международного и европейского уровней. Так как, по мнению экспертов, в Пермском крае спортивная инфраструктура соответствует высоким международным стандартам и регион имеет большой опыт в проведении масштабных и массовых событий.

Прямая трансляция будет доступна по всей России и за рубежом в формате full HD. Следить за ходом соревнований можно будет как в интернете, так и на канале кабельного оператора «Дом.ру» (www.domru.ru) в 56 городах нашей страны. Вести прямой эфир будет комментатор телеканала «Евроспорт Россия» Отар Мамучашвили. Подробная информация доступна на сайте www.skijumping.ru

Оргкомитет турнира напоминает болельщикам, что 18 марта у них будет возможность проголосовать по месту пребывания в Чайковском. Для этого необходимо просто подать заявление до 12 марта, обратившись лично с паспортом в любой многофункциональный центр либо любую территориальную или участковую избирательную комиссию. Кроме того, подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения в Чайковском можно через сайт «Госуслуги». При прикреплении необходимо указывать УИК № 4033. Он находится в непосредственной близости от спорткомплекса «Снежинка» по адресу: пос. Прикамский, ул. Солнечная, д. 3, в помещении средней школы.

В прошедшие выходные в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на территории спорткомплекса «Аист» прошли финальные этапы Континентального кубка по лыжному двоеборью.

Первой в истории обладательницей Континентального кубка по лыжному двоеборью стала спортсменка сборной России, представительница Пермского края Стефания Надымова, которая в упорной борьбе одолела японскую спортсменку Анне Миязаки. Победу у мужчин одержал австрийский спортсмен Томас Йобстль.

Напомним, Пермский край регулярно принимает турниры мирового и европейского уровней. В частности, в феврале пермский УДС «Молот» принял на своей площадке отборочные матчи по баскетболу. 25 февраля в Перми встретились мужские сборные России и Боснии и Герцеговины в отборочном мачте Кубка мира. 14 февраля состоялся отборочный матч к чемпионату Европы — 2019 между женскими сборными России и Албании. В Чайковском традиционно проходит чемпионат мира по летнему биатлону, также на трамплинах соревнуются летающие лыжники и проводятся мероприятия серии RedBull. Также Пермь станет местом проведения ответного стыкового матча за право участия в чемпионате мира 2019 года между мужскими гандбольными сборными России и Чехии.

© «Вечерние Ведомости»

 


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