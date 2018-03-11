В Пермском крае число участников акции теплоэнергетиков «В Новый год — без долгов!» за год выросло более чем втрое

14:25 | 12.03.2018

Только в рамках акции в 2017 году жители оплатили услуги отопления и горячего водоснабжения на 250 млн рублей.



Пермские филиалы «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги традиционной поощрительной акции для добросовестных клиентов «В Новый год — без долгов!». В 2017 году жители Прикамья проявили максимальный интерес к акции: число ее участников составило 205,7 тыс. клиентов, что втрое больше, чем в 2016 году. Таким образом, в регионе становится больше добросовестных пользователей услуг отопления и ГВС в регионе, вносящих плату напрямую. Также растет платежная дисциплина: только в период действия акции добросовестные потребители оплатили теплоресурсы на 249,2 млн рублей (что в 1,5 раза выше аналогичного показателя 2016 года).



Принять участие могли жители Перми, Краснокамска, Губахи, Березников и Чайковского, оплатившие до 31 декабря 2017 года услуги отопления и горячего водоснабжения. По условиям акции, клиенты должны были погасить задолженность за теплоресурсы и оплатить декабрьскую квитанцию. Также в число претендентов на подарки от энергетиков вошли самые добросовестные плательщики, сделавшие авансовые платежи в декабре. Обязательное условие участия — оплата услуг отопления и горячего водоснабжения напрямую ресурсоснабжающей организации.



В Перми приятной возможностью получить поощрение за выполнение своих обязательств по оплате теплоресурсов воспользовались более 148 тыс. клиентов ресурсоснабжающих организаций Пермский филиал «Т Плюс», ООО «ПСК» и Пермское МУП «Городское тепловое и коммунальное хозяйство», оплачивающих услуги отопления и ГВС по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Акция проходила при поддержке администрации г. Перми.



Методом случайной выборки будут определены 88 получателей наград во всех городах присутствия «Т Плюс», которым достанутся призы — сертификаты на покупку продуктовых товаров и бытовой техники. Важно отметить, что 10 участников акции будут поощрены за самые большие авансы, сделанные в период акции. Списки победителей опубликованы на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru и в местных СМИ. Уточнить данные можно в пресс-службе Пермского филиала «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону 8 (342) 243-68-38. Церемонии награждения победителей состоятся во второй половине марта.



Повышение платежной дисциплины — одно из главных преимуществ прямых платежей за энергоресурсы, считает директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков: «Оплачивая отопление и горячую воду напрямую поставщику, житель уверен, что его платежами не воспользуется УК-посредник. В свою очередь, ресурсоснабжающая организация может в полном объеме инвестировать средства в развитие объектов генерации и надежность теплосетей. Поэтому ежегодно энергетики отмечают в Прикамье самых добросовестных плательщиков и вручают подарки за выполнение обязательств по оплате коммунальных услуг».